Украинская шахматистка Анна Музычук получила в подарок от "Барселоны" именную футболку. Подарок спортсменке вручили, когда она посетила матч чемпионата Испании Барселона - Вильярреал.

Об этом сообщает Legioners.ua.

Матч завершился уверенной победой каталонцев со счетом 5:1.

Футболисты вручили Анне Музычук именную футболку с номером легендарного Андреса Иньесты, который покинет "Барселону" по окончании сезона.

Фото: instagram.com

Напомним, что ранее шахматистка Анна Музычук опубликовала фото, на котором она обменялась футболками с одним из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду.

Также в марте этого года она подарила "Реалу" шахматную доску со своей подписью, когда была в Испании, пропагандируя шахматы.

Как сообщала "Страна", украинский боксер Василий Ломаченко подарил свои перчатки футболисту Криштиану Роналду.