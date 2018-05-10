"Барселона" подарила именную футболку украинской шахматистке Музычук
Украинская шахматистка Анна Музычук получила в подарок от "Барселоны" именную футболку. Подарок спортсменке вручили, когда она посетила матч чемпионата Испании Барселона - Вильярреал.
Об этом сообщает Legioners.ua.
Матч завершился уверенной победой каталонцев со счетом 5:1.
Футболисты вручили Анне Музычук именную футболку с номером легендарного Андреса Иньесты, который покинет "Барселону" по окончании сезона.
Фото: instagram.com
Напомним, что ранее шахматистка Анна Музычук опубликовала фото, на котором она обменялась футболками с одним из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду.
Также в марте этого года она подарила "Реалу" шахматную доску со своей подписью, когда была в Испании, пропагандируя шахматы.
Как сообщала "Страна", украинский боксер Василий Ломаченко подарил свои перчатки футболисту Криштиану Роналду.