В Киеве в недостроенном доме на Проспекте Победы, сегодня ночью, 10 мая, 19-летняя девушка упала в шахту лифта с 25 этажа и погибла.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор групппы dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Как сообщает Антонов, молодая пара решила устроить нестандартное свидание на заброшенной стройке. Как девушка упала в шахту лифта - неизвестно. Возможно, во время свидания девушка сорвалась с высотки.

Спасатели и медики оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти девушку не удалось.

Фото: facebook.com/vlad.life

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла.

Также в Киеве на Троещине оборвался лифт с человеком внутри.