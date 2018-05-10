В Донецкой области сотрудники ГПУ и СБУ задержали прокурора областной прокуратуры по подозрению в вымогательстве 15 тысяч долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Досудебным следствием установлено, что прокурор отдела надзора по соблюдению законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, осуществлял надзор за досудебным расследованием в уголовном производстве. С декабря 2017 года он вымогал у подозреваемого по этому делу денежные средства в сумме 15 тысяч долларов за изменение меры пресечения с содержания под стражей на другую.

8 мая его задержали при получении части неправомерной выгоды в сумме 120 тысяч гривен.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновецкой области чиновник скончался при задержании на взятке.

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