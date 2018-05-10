В четверг, 10 мая, в центре Киева на улице Пушкинской, припаркованный на тротуаре автомобиль провалился под асфальт.

Об этом сообщает Укринформ.

Передняя часть автомобиля полностью находится под землей. Участок вокруг провалившейся машины огражден специальными ограничительными лентами.

Фото: ukrinform

По данным ресурса dtp.kiev.ua, марка пострадавшего автомобиля - Mini Cooper. Предварительная причина - порыв трубы. Сообщается, что обошлось без пострадавших. На место происшествия должны прибыть спасатели.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что 2 мая в Киеве сегодня утром автомобиль Chevrolet провалился под асфальт. Инцидент произошел на улице Предславинской.

Как сообщала "Страна", 22 апреля в Киеве на одной из парковок автомобиль белого цвета провалился под асфальт.