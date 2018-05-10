В Киеве ко Дню города откроют обновленную Владимирскую горку и ряд других туристических объектов.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева Виталия Кличко.

"На Владимирской горке сейчас кипят работы - и в выходные, и утром, и вечером. Это - одна из визитных карточек Киева и, надеюсь, киевляне будут приятно удивлены обновленным местом отдыха", - заявил Виталий Кличко.

По его словам Кличко, также вскоре планируют открыть новую лестницу на Старокиевской горе от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки.

"Планируем в будущем продолжить лестницу, чтобы соединить Пейзажную аллею, Аллею художников с Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов в единый туристический маршрут", - отметил мэр.

На Пейзажной алее киевляне и туристы увидят не только новые лестницы. Там происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. Власти города обещают, что это будет современная и комфортная зона отдыха со смотровыми площадками, удобными скамейками, общественной уборной, зонами WI-FI, видеонаблюдением, новым современным освещением.

Фото: kiev.klichko.org

Напомним, что ранее стало известно, когда в мае можно будет бесплатно посетить музеи Киева.

Как сообщала "Страна", власти Киева рассмотрят петицию о сквере на Андреевском спуске.