Сегодня рано утром, 10 мая, гигантский оползень из карьера разрушил несколько домов в селе Кольчино в Закарпатье. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительным данным спасателей три дома на улице Требешевская разрушены полностью, еще 2 - частично.

Фото: mukachevo.net

Впрочем, никто серьезно не пострадал.

Фото: mukachevo.net

На месте происшествия работает специальная комиссия и 18-и пожарно-спасательная бригада.

Фото: mukachevo.net

Одновременно, кроме домов пострадало и другое имущество крестьян. В частности грунтовым массовым оползнем снесло несколько электроопор, завалило авто и прочее имущество.

По некоторым данным, это недействующий карьер, в то же время местные рассказывают, что в этом карьере активно идут разработки.

Видео: facebook.com/Mukachevo.net

Ранее "Страна" сообщала, что в Кыргызстане мощный оползень засыпал целое село у подножия горы.

Также в Закарпатье трассу государственного значения засыпал оползень.