Оползень снес несколько домов в селе под Мукачево. Фото и видео
Сегодня рано утром, 10 мая, гигантский оползень из карьера разрушил несколько домов в селе Кольчино в Закарпатье. К счастью, обошлось без жертв.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
По предварительным данным спасателей три дома на улице Требешевская разрушены полностью, еще 2 - частично.
Фото: mukachevo.net
Впрочем, никто серьезно не пострадал.
Фото: mukachevo.net
На месте происшествия работает специальная комиссия и 18-и пожарно-спасательная бригада.
Фото: mukachevo.net
Одновременно, кроме домов пострадало и другое имущество крестьян. В частности грунтовым массовым оползнем снесло несколько электроопор, завалило авто и прочее имущество.
По некоторым данным, это недействующий карьер, в то же время местные рассказывают, что в этом карьере активно идут разработки.
Видео: facebook.com/Mukachevo.net
Ранее "Страна" сообщала, что в Кыргызстане мощный оползень засыпал целое село у подножия горы.
Также в Закарпатье трассу государственного значения засыпал оползень.