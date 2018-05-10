Крымский мост будет открыт для движения легковых автомобилей 15 мая или днем позже. На открытие прибудет Владимир Путин. Точная дата открытия зависит от графика президента РФ.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Газета.

В числе первых по мосту проедут байкеры из мотоклуба "Ночные волки".

14 мая Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. В этой в связи 15-16 мая, учитывая небольшое расстояние между Сочи и Крымом, действительно представляются оптимальными датами для участия Путина в церемонии.

По данным СМИ, день открытия моста напрямую зависит от графика российского президента и именно с этим могут быть связаны туманные заявления строителей моста, дорожников и чиновников всех уровней, которые до сих пор не называют точную дату торжественной церемонии.

Напомним, что открытие Крымского моста для грузовиков отложили на полтора года.

Как сообщала "Страна", на Крымском мосту провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки.