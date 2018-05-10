Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр не исключил разработку ядерного оружия в случае отмены ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Министр подтвердил, что для защиты от возможного удара со стороны Ирана Саудовская Аравия готова создать собственную ядерную бомбу.

Заявление прозвучало после слов Дональда Трампа о том, что договор по ядерному оружию с Ираном будет отменен.

Ядерное соглашение с Ираном заключили еще при Обаме, три года назад. Кроме США его подписали еще пять стран: Россия, Франция, США, Великобритания, Китай и Германия. В обмен на снятие многолетних санкций Тегеран пообещал не создавать ядерное оружие. Но Белый дом заподозрил, что иранцы темнят.

Напомним, что Иран прекратит свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действии (СВПД) по ядерной программе, если из соглашения выйдут Соединенные Штаты. Такое заявление сделал иранский посол в Великобритании Хамид Баидинежад.

Ранее "Страна" разбиралась, чем грозит миру конец ядерной сделки. Трамп объявил о возвращении антииранских санкций. Эксперты прочат обострение на Ближнем Востоке или изоляцию США.