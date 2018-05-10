Украинский певец Alekseev, выступивший за Беларусь в полуфинале Евровидения-2018, прокомментировал свой невыход в финал шоу.

Как написал исполнитель в своем Instagram, после Евровидения начинается новый этап в его жизни.

"Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый", – написал Alekseev.

Фото: instagram.com

По результатам первого полуфинала, в финал Евровидения-2018 прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии.

Ранее "Страна" сообщала все, что нужно знать об участниках Евровидения-2018. Второй полуфинал, в котором участвует Украина.

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