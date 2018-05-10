Сегодня, 10 мая, в Новосибирской области России 16-летний студент колледжа начал стрелять по сокурсникам из охотничьего ружья, а затем покончил с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

"16-летний учащийся колледжа в помещении учебного заведения из личных неприязненных отношений во время урока произвел из охотничьего гладкоствольного ружья выстрел в сторону других учащихся. В результате одному из них причинил огнестрельное ранение плеча. Двое учащихся колледжа выпрыгнули из окна второго этажа, один из которых получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой несовершеннолетний - перелом стопы", - говорится в сообщении.

В российской прокуратуре добавили, что после произошедшего подросток вышел в коридор учреждения, где выстрелил из ружья себе в голову, в результате чего скончался на месте.

Трагедия произошла в г. Барабинске.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Ранее "Страна" сообщала, что в США в школе произошла стрельба.

Также школьный стрелок из Флориды заявил, что хочет раздать свое наследство семьям погибших.