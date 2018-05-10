В Черкассах в больницу попали еще двое детей с отравлением неизвестным веществом. При этом состояние одиннадцати пострадавших, которые ранее были в реанимации, улучшилось.

Об этом сообщает ТСН.

Накануне вечером плохо стало еще двум школьникам. При этом эксперты до сих пор не определили, какое именно вещество вызвало отравление школьников и учителей в Черкассах.

Врачи говорят, что первые результаты исследований будут известны через несколько дней.

"Клиническая картина этого отравления не укладывается в спектр общих отравлений", - говорят медики.

В ГосЧС отмечают, что в день массового отравления не было ни ДТП, ни разлива ртути, ни выбросов на предприятиях.

Напомним, что после отравления в Черкассах 11 школьников из реанимации перевели в стационар.

Как сообщала "Страна", главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества. По этому поводу активно работают правоохранители.