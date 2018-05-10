В секретариат Константинопольского Патриарха Варфоломея I в Стамбуле были доставлены первые 10 тысяч обращений от верующих Украинской Православной Церкви, которые просят защитить каноническую Церковь.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава партии "Солидарность женщин Украины" Галина Суменкова.

Вместе с подписями Патриарху передали Конституцию Украины на английском языке, где говорится, что в стране Церковь отделена от государства, а также, что ни одна религия в стране не может быть признана обязательной.

Фото: facebook.com

Ранее 19 апреля Верховная Рада поддержала инициативу Президента Петра Порошенко обратиться к Патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса об автокефалии и о создании в Украине Единой Поместной Церкви.

Напомним, что в УПЦ заявили, что православные церкви других стран против автокефалии Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, какое решение вынесет Вселенский Патриархат по украинскому вопросу.