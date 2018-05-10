Сегодня утром, 10 мая, пробки в Киеве достигли уровня 6 баллов.

Об этом свидетельствуют данные соответствующих интернет-сервисов.

Фото: google.com.ua/map

Фото: yandex.ua/maps

В частности, затруднено движение по Окружной дороге. Чуть быстрее движутся авто на проспекте Победы, здесь движение составляет 10-15 км/ч. На улице Борщаговской также наблюдается затруднение движения - тут авто едут со скоростью 7 км/ч.

Кроме того, традиционные утренние пробки сковали центральные улицы столицы. Затруднено движение около метро "Театральная", "Университет" и "Крещатик".

Самая большая пробка образовалась на Набережном шоссе, где произошло ДТП. Здесь движение составляет всего 5 км/ч. Также "стоит" улица Нижний Вал.

Ранее "Страна" сообщала, что вечером 8 мая Киев стал в пробках. "Не едут" центр, Подол и Окружная.

Также в Киеве начали масштабную реконструкцию Шулявского моста. Карта объезда.