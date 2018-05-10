Австралия выделит более $50 миллионов на расследование причин катастрофы МН17 на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии.

"Мы предоставим 50,3 миллиона долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать обвинение Нидерландов и помочь близким принять участие в судебном разбирательстве", - говорится в сообщении МИД Австралии.

17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, был сбит в Донецкой области - все 298 человек погибли. Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной сепаратистами из России. РФ свою причастность отрицает.

Напомним, что Нидерланды готовят основание для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к крушению МН17.

Как сообщала "Страна", следствие по катастрофе рейса МН17 заявило о невидимой ракете, а в России опровергли претензии к своим радарам.