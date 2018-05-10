В Днепре на месте пожара спасатели обнаружили останки трех тел и одного пострадавшего.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили 9 мая в 22:28. Очаг находился в середине одноэтажной заброшенной деревянной постройки.

На месте пожара были обнаружены останки трех неизвестных лиц, также пострадал один человек, который был госпитализирован.

Ориентировочно, в сооружении находились бездомные, огнем уничтожены деревянные поддоны и личные вещи (матрасы, одежда) на площади 15 м.кв.

Пожар был ликвидирован в 23:50.

Данные о неизвестных и причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Спасатели не исключают криминальной составляющей трагедии.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, что 8 мая спасатели заявили, что полностью ликвидировали пожар в Балаклее.

Как сообщала "Страна", в Киеве два часа тушили траву и деревья на Трухановом острове.