В ночь на 10 мая неизвестные взломщики разбили стеклянную витрину в магазине мобильной связи "Водафон", расположенном в Печерском районе Киева на улице Генерала Алмазова, 2 и выкрали все самые дорогие смартфоны, которые были выставлены на витринах.

По некоторым данным магазин был оборудован охранной сигнализацией однако пока группа захвата прибыла на место воры успели выкрасть больше двух десятков мобилок в коробках на общую сумму более 150 тыс грн.

Среди украденных телефоны популярных марок "Samsung" , "Xiaomi", "Sony "," Huawei "и другие.

Оперативники разыскивают очевидцев ночного взлома и отсматривают видеозаписи с ближних камер видеонаблюдения.

По некоторым данным воры планировали этот налет - они использовали маски и перчатки, поэтому следов не оставили.

Несмотря на большую концентрацию в центре Киева сил полиции и Нацгвардии по случаю массовых мероприятий ко Дню победы задержать по "горячим следам" взломщиков не удалось.

Вероятно, краденный товар будет реализован через точки на радиорынке Караваевы дачи,ведь телефоны были украдены со всеми документами. Правда, у новых владельцев впоследствии могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием, поскольку IMEI-коды будут в базе украденных и официальной сетью сервисов "Водафон" не будут поддерживаться.

Напомним, что в Киеве банда с муляжами пистолетов под видом полиции грабила иностранцев.

Как сообщала "Страна", полицейского заподозрили в "крышевании" профессиональной воровки - клофелинщицы на ж/д вокзале Киева.