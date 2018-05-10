Американские СМИ сообщают, что в администрации Дональда Трампа готовят исторический саммит с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Я могу сказать вам, что дата и местоположение установлены. Мы ожидаем, что это будет объявлено в ближайшие дни", - сообщила журналистам представитель администрации Трампа Сара Сандерс.

Сегодня, 10 мая, стало известно, что президент США исключает встречу с лидером КНДР в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

По данным дипломатических источников, саммит между США и КНДР состоится в середине июня.

30 апреля Трамп отмечал, что может встретиться с Ким Чен Ыном в селе Пханмуджом на границе Южной и Северной Кореи в демилитаризованной зоне. Среди других мест называли Сингапур, Монголию и Швейцарию.

4 мая американский лидер заявил, что время и место встречи уже согласованы. При этом он не сообщил деталей.

Как сообщала "Страна", троих граждан США, находящихся в заключении в КНДР, перевезли из трудовых лагерей в отель на окраине Пхеньяна. Предполагается, что американцев перевезли в Пхеньян в начале апреля для передачи президенту США Дональду Трампу.