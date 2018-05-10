В четверг, 10 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем 8 мая доллар и евро подешевели.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подешевел на 8 копеек - до 26,21 грн.

Евро потерял в цене 17 копеек и составил 31,12 грн.

Российский рубль также немного подешевел - до 0,416 грн.

Напомним, что украинцы в апреле продали банкам много больше долларов, чем смогли у них купить. Они купили у банков валюту на эквивалент $650,1 млн, тогда как продали им на $884,8 млн.

Как сообщала "Страна", доллары украинцев активно перепродают из-за аномалии на рынке и ждут новый курс сразу после праздников.