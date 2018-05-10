В Голливуде украли костюм Железного человека
В Лос-Анджелесе расследует пропажу знаменитого костюма Железного человека, известного по серии фильмов о Тони Старке, которого сыграл Роберт Дауни-младший.
Об этом сообщает телеканал CBS.
Стоимость костюма $320 тысяч. В нем Роберт Дауни-младший снялся в первом фильме.
Доспехи главного героя видели на складах в пригороде Лос-Анджелеса в феврале, а в апреле была обнаружена пропажа.
Делом занялась полиция.
Фото: google.com.ua
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