Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил о нападении на латвийское посольство в Москве.

Об этом он написал в Twitter.

"Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России полностью обеспечить безопасность латышской дипломатической миссии в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении министра.

Фото: facebook.com

Позже незарегистрированная партия "Другая Россия" признала, что ее члены "забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве", выразив протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, сообщают РИА Новости Украина.

СМИ сообщают о двух задержанных после инцидента.

Фото: 360tv.ru

Напомним, что в Риге был задержан защитник русскоязычного населения Латвии Владимир Линдерман.

Как сообщала "Страна", в Риге прошел многотысячный митинг против перевода русских школ на латышский.