Третейский Суд в Гааге обязал Россию выплатить $159 млн компенсации 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в аннексированном Крыму. Иск был подан 19 июня 2015 года.

Об этом сообщает Голос Америки.

Суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путиным подписал указ об аннексии Крыма.

Решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии.

Россия проигнорировала заседание по этому делу.

Как рассказал партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд, Россия отказалась участвовать в этом арбитраже, поэтому третий арбитратор был назначен Постоянной палатой третейского суда. Суд принял решение рассмотреть дело, поскольку имел полномочия это сделать без согласия одной из сторон.

Постоянная палата третейского суда единогласно приняла решение в пользу украинских инвесторов.

Поскольку Россия отказалась признавать юрисдикцию ППТС и не принимала участия в заседании, она, скорее всего, не захочет выплачивать компенсацию добровольно. В таком случае ожидается, что инвесторы обратятся за силовым изъятием активов, принадлежащих Российской Федерации.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко назвал общую стоимость потерянных Украиной предприятий Крыма. Украина считает захваченными более 4 тысяч своих предприятий, которые находятся в Крыму.

Как сообщала "Страна", Порошенко уполномочил Зеркаль судиться в Гааге по нарушению Россией Конвенции морского права.