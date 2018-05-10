На сайте NASA появились снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях, во время которого были уничтожены около 30 домов.

На первом фото NASA видны потоки лавы, которые обозначены на снимке черным и серым цветом. Красный цвет на фото - это растительность.

Фото: nasa.gov

Извержение вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне. Истоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором фото. Они отсняты в желтом цвете.

Фото: nasa.gov

Как сообщала "Страна", извержение вулкана Килауэа началось 4 мая. Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0. Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.