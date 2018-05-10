NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса
На сайте NASA появились снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайях, во время которого были уничтожены около 30 домов.
На первом фото NASA видны потоки лавы, которые обозначены на снимке черным и серым цветом. Красный цвет на фото - это растительность.
Фото: nasa.gov
Извержение вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне. Истоки диоксида серы из трещин вулкана можно увидеть на втором фото. Они отсняты в желтом цвете.
Фото: nasa.gov
Как сообщала "Страна", извержение вулкана Килауэа началось 4 мая. Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0. Килауэа называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!