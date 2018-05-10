В Сирии заявили о ракетном обстреле со стороны Израиля. В Тель-Авиве также сообщили о ракетной атаке с территории Сирии.

Об этом сообщают РИА Новости.

Представитель пресс-службы армии Израиля заявил,что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

"Около полуночи зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил "Аль-Кудс", - сказал он журналистам, уточнив, что часть ракет была перехвачена батареями ПРО "Железный купол".

Он назвал случившееся "атакой со стороны Ирана и чрезвычайно серьезным инцидентом" и добавил, что израильские военные приступили к ответу на обстрел.

Источник в международном аэропорту Бейрута сообщил, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

В тоже время сирийские СМИ сообщили, что противовоздушная оборона отразила выпущенные Израилем ракеты.

Напомним, что вечером вторника, 8 мая 2018 израильские военные нанесли новый удар по Сирии. Атаке подвергся район к югу от Дамаска.

Как сообщала "Страна", 8 мая Израиль привел войска на северной границе (с Сирией и Ливаном) в состояние повышенной готовности. Развернуты ПВО. Отданы приказы открыть бомбоубежища.