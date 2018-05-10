На проспекте Победы в Киеве Skoda сбила 20-летнего мужчину, который, по словам медиков, оказался военнослужащим.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло 9 мая около 22:10 возле метро Житомирская.

По словам полиции, молодой человек, перебегал дорогу. Он находился в нетрезвом состоянии и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель Skoda пытался затормозить, но не успел.

Напомним, что в ночь на 6 мая в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Братиславской. Volkswagen Passat на еврономерах влетел под прицеп грузовика MAN. Водитель пострадал, а его пассажир-жена погибла на месте.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве столкнулись два авто Skoda, обе машины перевернулись.