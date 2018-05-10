В четверг, 10 мая, на большей части Украины возможны кратковременные дожди. Днем станет немного прохладнее, по сравнению со вчерашним днем, днем обещают до +22...+24.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе возможны грозы. Днем +22…+26.

На севере небольшой дождь, днем +20…+24.

В центре также возможны умеренные осадки. Днем +20…+25.

На востоке обещают грозы, днем +21…+25.

На юге дождь, днем +21…+25.

В Киеве 10 мая дневная температура составит +22…+24. Возможен дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 7 по 14 мая.

Напомним, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.