Синоптики обещают прохладный четверг с дождями
В четверг, 10 мая, на большей части Украины возможны кратковременные дожди. Днем станет немного прохладнее, по сравнению со вчерашним днем, днем обещают до +22...+24.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе возможны грозы. Днем +22…+26.
На севере небольшой дождь, днем +20…+24.
В центре также возможны умеренные осадки. Днем +20…+25.
На востоке обещают грозы, днем +21…+25.
На юге дождь, днем +21…+25.
В Киеве 10 мая дневная температура составит +22…+24. Возможен дождь.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 7 по 14 мая.
Напомним, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.
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