Вскоре “Укрзализныця” повысит цены на билеты на все поезда, кроме 1-го класса Интерсити+. Соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте.

Документ предусматривает двухэтапный рост тарифов по 12%. Об этом сообщили УНН в "Укрзализныце" в ответ на запрос.

Во исполнение консолидированного финансового плана "Укрзализныци" на 2018 год, утвержденного Кабмином разрабатывается проект приказа о поэтапной индексации тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году. Сейчас соответствующий приказ прошел согласования Министерства инфраструктуры, причастных органов исполнительной власти и находится на регистрации в Министерстве юстиции. Проектом приказа предусмотрено провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в 2 этапа по 12%. Тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины", - рассказали в компании.

Кроме того, индексируется и уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 100%. То есть тарифы вырастут вдвое.

В "Укрзализныце отметили, что уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении не менялся с декабря 2003 года. Цены на билеты для путешествий пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов Интерсити+ и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов Интерсити не менялись с момента основания скоростного движения в 2012 году. Стоимость проезда в вагонах СВ (по Украине) оставалась без изменений с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и Интерсити+) с октября 2014 года.

Изменится и стоимость билетов на электрички. В компании отметили, что тарифы на пригородные перевозки устанавливаются по согласованию с местными властями.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" рассказали о планах запустить прямой поезд "Мукачево - Будапешт".

Ранее стало известно, что Украина хочет получить старые немецкие электрички, которые лучше нынешних украинских.