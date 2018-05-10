После финального матча Кубка Украины, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал причины поражения от донецкого "Шахтера" в решающем поединке турнира.

"План на игру был больше контролировать мяч. "Шахтёр" давал нам пространство, и в первые 20 минут все было нормально. Потом у нас началась какая-то спешка, начались ничем не обоснованные ошибки, мы сами начали отдавать мяч. Сказать, что соперник оказывал на наши ворота сильное давление, я не могу. У нас тоже было достаточно моментов даже после двух пропущенных мячей. Но класс есть класс. Надо смотреть правде в глаза. Мы выбрали тяжелое направление. У нас достаточно много ребят, которые впервые участвовали в финале. Они старались, делали на поле то, что могли", заявил Хацкевич.

"Конечно, и я, и команда расстроены. Нам тоже хотелось завоевать этот трофей. Пропущенные мячи? Когда мы вбрасываем аут, потом допускаем ошибку, а "Шахтер" делает быстрый переход на чужую половину поля. Не было видно, кто там не подстраховал. Чей был провал – это понятно. Второй мяч? Вратарь с таким опытом, как у Бойко, не имеет права пропускать такие мячи. Мы можем говорить о Гармаше, ошибке Бойко, но все равно играет команда. За ошибки наказывают", считает наставник киевлян.

"У «Шахтера» тоже были ошибки, но мы их не наказали. Это говорит о классе футболистов. У нас хорошие молодые ребята, но им еще работать и работать в плане ментальности, тактического и технического оснащения. Если так посмотреть, у нас есть команда только три месяца. Понятно, что будут и хорошие игры, и неудачные. Сегодня было много брака в простых ситуациях", – резюмировал Хацкевич, которого цитирует сайт "Динамомания".

Ранее "Страна" сообщала, как Шахтер стал победителем Кубка Украины и обошел по числу побед Динамо, а также о том, что выиграв на "Днепр-Арене", футболисты Шахтера установили рекорд Украины.