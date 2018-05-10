Консул Украины в Италии обратился с запросом в полицию по делу трагического случая с гражданкой Украины, которую, по информации некоторых СМИ, жестоко убил ее муж-итальянец. Об этом УНН сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

“Вчера консул обратился с запросом в полицию по делу трагического случая с гражданкой Украины, о котором сообщают СМИ. Официального ответа полиции на обращение консула пока нет”, - сообщил он.

Отметим, по информации СМИ, в итальянском городе Мельфи провинции Поненца во вторник, 8 мая, 33-летний Антонио Жирардо после семи месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра - Марину Новожилову, после чего совершил самоубийство.

Как сообщала "Страна", ранее полиция завершила расследование против матери-садистки, жестоко убившей новорожденного.

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