Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более 310 тыс. автомобилей в Великобритании из-за возможности нарушения электропитания во время езды. Отзыв касается моделей 1 Series, 3 Series, Z4 и X1, произведенные в период с марта 2007 года по август 2011 года, передает BBC.

В прошлом году в Великобритании уже было отозвано 36 тыс. автомобилей из-за этой проблемы. Ранее BMW отозвала 500 тыс. автомобилей в США, Австралии и на других рынках.

Теперь автопроизводитель предположил, что число затронутых этой проблемой автомобилей в Великобритании может быть больше, чем считалось до этого, так как подобный дефект был обнаружен в автомобилях тех моделей, которые раньше не отзывались.

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