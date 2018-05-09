Киевляне стали приглашать к себе гостей лиги чемпионов бесплатно переночевать. Под хештэгом #freekyivcouch4fans они публикуют в социальных сетях свои приглашения для гостей финала Лиги Чемпионов.

Флешмоб начался после новостей о резком поднятии цен в отелях и квартир в аренду в Киеве.

Тексты объявлений разные. Кто-то хочет болельщиков старше сорока, но обещает жилье в историческом центре Киева.

"Я не хочу, чтобы гости Champions League Final составили мнение о киевлян как о махровых жлобов и дикарей, которые "апартаментами" называют трущобы с "брежневскими" мебелью и желтыми от времени унитазами. Поэтому - приглашаю всех желающих к себе совершенно бесплатно. Локация - исторический центр города, в прогулочной доступности к месту проведения чемпионата", - написала пользователь Facebook Галя Плачинда.

Фото: facebook.com

Кто-то просто приглашает футбольных болельщиков на пару ночей.

Фото: facebook.com

Кто-то уже шутит по поводу инициативы.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" предлагает болельщикам пожить в комнатах отдыха на железнодорожном вокзале.

Ранее Порошенко пообещал поселить у себя дома гостей киевского финала Лиги Чемпионов.

Вслед за Порошенко Стець согласился поселить у себя дома футбольных фанатов. Но с двумя условиями