Националисты из "Нацкорпуса" Андрея Билецкого объявили о подготовке новых нападений на телеканал "Интер", который, по их мнению, показал "неправильный" концерт ко Дню Победы.

"Сегодня, 9 Мая, правые из Нацкорпуса начали блокирование телеканала Интер. Причина — опубликованный в инете фрагмент концерта под названием "День Победы", где ведущие Интера говорят о том, что сейчас "улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников". Они имеют ввиду Бандеру, Шухевича, Коновальца и т.д", - говорится в сообщении на телеграм-канале Нацкорпуса.

"Сегодня Интер объявил открытую войну украинским националистам. С нашей стороны будут ответные действия. Анонсов не будет - будут удары", - резюмирует неназванный автор телеграмм-канала националистов.

При этом Нацкорпус не поясняет, почему они решили, что "Интер" имел в виду именно Бандеру, Шухевича и Коновальца, а не, например, Гитлера, Геббельса или Геринга. Такая трактовка дает большое пространство для интерпретаций противников "Нацкорпуса". Например, дает аргументы для утверждений, что в самой партии Билецкого Бандеру и Шухевича считают "фашистскими преступниками", а потому сразу приняли заявление "Интера" на их счет.

Тем временем, спикер "Национального корпуса" Александр Алферов заявляет, что на каждый шаг канала "Интер" будет соответствующая реакция, план действий не один.

"На данный момент начался концерт... Мы следим за началом концерта. Мы анализируем месседжи. План действий не один. На каждый шаг канала "Интер" будет соответствующая реакция", - заявил спикер "Национального корпуса" Алферов.

По его словам, если концерт на канале выйдет в изначальном варианте, то акции Нацкорпуса будут продолжатся и в дальнейшем.

В тоже время он заявил, что не хочет публично рассказывать о всех планах Нацкорпуса.

По словам одного из активистов, о формате дальнейших акций пока говорить сложно.

"Простым пикетом это не завершится", - предположил он.

Как сообщала "Страна" Перед зданием телеканала Интер националисты бросили коктейль Молотова.

Ранее нацсовет обрушился на "Интер" за смелый ролик ко Дню Победы.

Также мы писали, что в сети обсуждают отрывок из концерта "Интера" ко Дню Победы.