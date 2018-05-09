Бывший президент США Барак Обама, во времена которого был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA, Иранское ядерное соглашение), заявил, что решение президента Трампа выйти из соглашения подтолкнет к началу новой войны в нестабильном регионе. Об этом он написал на официальной странице в Facebook.

"Решение поставить под угрозу JCPOA без каких-либо нарушений с иранской стороны является серьезной ошибкой. Без JCPOA Соединенные Штаты могут в конечном итоге оказаться перед неутешительным выбором между вооруженным ядерным оружием Ираном или другой войной на Ближнем Востоке", - заявил бывший американский лидер.

Он еще раз напомнил об опасности получения Ираном ядерного оружия.

"Это может усилить и так опасный режим; угрожать нашим друзьям уничтожением; поставить под угрозу непосредственную безопасность Америки, и запустить гонку вооружений в наиболее опасном регионе мира", - подчеркнул бывший глава Белого дома.

Обама отметил, если ограничения ядерной программы Ирана, которые обеспечивало соглашение, будут утрачены, цивилизованный мир окажется перед выбором "или жить с этой угрозой, или идти на войну, чтобы предотвратить это".

Он подчеркнул, что Америка должна опираться на сильную, принципиальную дипломатию, чтобы гарантировать безопасность.

"Мы были более безопасными в годы, когда подписали JCPOA, частично благодаря работе наших дипломатов, многих членов Конгресса и наших союзников. В дальнейшем, я надеюсь, что американцы продолжат выступать за поддержку такого рода сильного, принципиального, фактического и объединяющего лидерства, которое как можно лучше защитит нашу страну и будет поддерживать наши обязанности по всему миру", - заявил экс-президент США.

Фото: facebook.com/barackobama

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