Победно завершив матч на "Днепр-Арене" против Динамо футболисты Шахтера установили рекорд Украины. В среду, 9 мая 2018 "горняки" выиграли 12-й кубок страны в своей истории.

В активе Динамо - 11 кубковых побед. Еще дважды трофей доставался одесскому Черноморцу и по одному разу - полтавской Ворскле и симферопольской Таврии, передает Укринформ.

В финальных кубковых играх с Динамо подопечные Паулу Фонсеки сегодня установили паритет: обе команды праздновали успех в личных встречах по пять раз: киевляне - в 2003, 2005, 2007, 2014 и 2015 годах, "горняки" - в 2002, 2008, 2011, 2017 и 2018 году.

На пути к финалу "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" - 4:3, ровенский "Верес" - 4:0 и ФК "Мариуполь" - 5:1.

К сожалению, перед финалом Кубка Украины в Днепре произошла драка между ультрас и полицией.

Как сообщала "Страна", в чемпионате "горняки" вырвали победу у Зари на последней минуте и увеличили отрыв от Динамо.