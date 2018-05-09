Официальный Вашингтон объявил о введении с 10 мая пакета санкций против компаний и организаций оборонного сектора.

В список также включены физические лица из России, Китая, Египта, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и ОАЭ из-за продажи оружия и оборудования, которые могут использоваться для изготовления оружия массового поражения.

Документ доступен в открытом доступе, а в Государственном реестре будет обнародован в четверг.

"Установлено, что ряд иностранных (юридических и физических – Прим.ред.) граждан занимаются деятельностью, которая является основанием для применения мер в соответствии с разделом 3 Закона о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии", - говорится в документе.

В санкционном списке указаны 28 лиц, организаций и компаний Турции, Сирии, ОАЭ, Китая, КНДР, которые были вовлечены в распространение компонентов оружия массового поражения. Шесть из них относятся к России:

183-й Гвардейский зенитно-ракетный полк;

Конструкторское бюро приборостроения в городе Тула;

Гатчинский Учебный центр зенитно-ракетных войск;

Главное разведывательное управление ГШ России;

18-й Центральный научно-исследовательский институт в Курске;

Научно-производственный концерн "BARL".

Под ограничение также попадают подчиненные этим организациям и структурам подразделения, дочерние предприятия и компании.

Ранее 9 мая Государственный департамент США ввел санкции против организации "Рособоронэкспорт", которая также была причастна к нарушениям эмбарго поставки компонентов для оружия массового поражения Ирану, Северной Корее и Сирии.

Ранее стало известно, что против семи голландских фирм начато расследование из-за Крымского моста.

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