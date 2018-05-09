В Волынской области пьяный мужчина ворвался в больницу и похитил у матери больного ребенка. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

Перед тем, как похитить ребенка, мужчина ломился в дверь, бросал камни в окно и вел себя агрессивно. Медики предоставили ориентир автомобиля, на котором уехал похититель. Сообщалось, что при мужчине может быть оружие.

Инспекторы выяснили, что это отец ребенка, который находился в состоянии опьянения и поехал вместе со своим знакомым.

Через некоторое время на улице Ровенской патрульные обнаружили автомобиль Peugeot, внутри которого были двое мужчин и ребенок примерно трех лет, с катетером на руке.

На место происшествия прибыла мать, которой патрульные полицейские передали ребенка, несмотря на сопротивление отца. Мужчина же пытался сопротивляться и употреблял нецензурные выражения.

Фото: facebook.com/lutskpolice/

Его задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. На 46-летнего нарушителя оформили материалы за мелкое хулиганство и пьяный вид.

Как сообщала "Страна", сестра Андрея Данилко написала на него заявление в полицию о краже ребенка.

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