Под зданием Национальных информационных систем (телеканал "Интер"), которое с утра было заблокировано националистами, к вечеру собралось около 30 человек, в основном это студенты.

Полицейских при этом приехало в разы больше - целых три автобуса, сообщают "Вести" с места событий.

Протестующие, которые заявили о своей принадлежности к организации "Вільні люди", обрисовали баллончиками фасады. Также они призывали стоящих на балконе здания спускаться вниз и кричали "Інтер на цвинтар".

Ближе к девяти часам вечера протестующие кинули на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и подожгли несколько фаеров. После этого в ход пошел коктейль Молотова, который также кинули на ступеньки. Огонь сразу же принялись тушить полицейские, а протестующие - расходиться.

Фото: vesti-ukr.com/

Напомним, утром 9 мая активисты "Нацкорпуса" заблокировали канал, обклеили здание желтыми наклейками с надписями "Интер" будет наш" и "Сделаем "Интер" украинским".

Напомним, Нацсовет обрушился на "Интер" за смелый ролик ко Дню Победы

Ранее мы писали, что в сети обсуждают отрывок из концерта "Интера" ко Дню Победы, где было сказано: "Не позволим, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников".