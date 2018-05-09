Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Германию. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Дюссельдорф встречает Президента Порошенко: это 3-й визит главы государства в Германии за 3 месяца! Более того, это рекордный 13-й визит Президента в ФРГ за прошедшие 3 года! Однако в суеверия не верим :) Украина обречена на успех! Особенно на праздник Победы и в канун Вознесения", - написал Мельник.

Фото: twitter.com

В немецком Аахене 10 мая состоится встреча президентов Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По мнению украинского посла Андрея Мельника, в Ахене будет важный подготовительный этап для полноценной встречи Нормандской четверки.

Ранее у Порошенко подтвердили участие президента во встрече нормандской четверки без Путина.

Кроме встречи с Макроном и Меркель на полях церемонии вручения французскому президенту премии Карла Великого планируется встреча украинского лидера с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, общение с другими высокими гостями, которые прибудут в Аахен.

Также мы писали, что Меркель рассказала о позиции Германии и США по Украине.