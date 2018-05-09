На "Днепр-Арене", в финале Кубка Украины, сыграли Шахтер и Динамо.

Обе команды начали мощно. И "горняки" и динамовцы создавали моменты, прессинговали и активно фолили друг против друга. В целом равная игра - и первая половина матча завершилась без голов.

Первый мяч подопечные Паулу Фонсеки забили на второй минуте второго тайма.

Фред начал атаку из глубины, точно отдав на правый фланг - на ход Богдану Бутко. Тот прострелил в центр штрафной Динамо и лучший бомбардир сезона чемпионата Украины Факундо Феррейра в подкате открыл счет в матче.

Динамо начало перестраивать игру, больше нарушать правила и на 61-й минуте Ярослав Ракитский мощно и точно пробил со штрафного, в противоход Бойко.

Подопечные Александра Хацкевича перешли в массированные атаки и дальний прессинг. На поле вышел Дьмерси Мбокани, но "горняки" не отсиживались в обороне. Финальные минуты встречи прошли в атаках Шахтера.

Забитые мячи принесли Шахтеру 12-ю победу в Кубке Украины в истории и третью подряд. Таким образом, "горняки" обошли по числу побед в турнире динамовцев, которые выигрывали Кубок страны 11 раз.

Фото: footballua.tv

Как сообщала "Страна", агент Фонсеки очень оригинально опроверг переход тренера Шахтера в Наполи. "Раз о Фонсеке столько говорят, значит, он замечательный тренер. Он очень корректно строит отношения и с футболистами, и с болельщиками. На данный момент контактов с Наполи не было, Фонсека - тренер Шахтера, и он счастлив им быть".

Напомним, что в чемпионате Шахтер вырвал победу у Зари на последней минуте и ушел в отрыв от Динамо за два тура до финиша.