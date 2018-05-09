Глава "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" - Елена Бережная рассказала, что во время задержания в центре Киева ее избивали радикалы из С14 и сотрудники полиции.

Об этом она сообщила в комментарии телеканалу Newsone.

По словам Бережной, во время акции в центре Киева она была одета в футболку с надписью "Freedom is My Mood" (Мое настроение – свобода"), в которой используется лента похожая на "георгиевскую".

Именно на эту ленту и возбудились националисты. Однако Бережная уточнила, что эта футболка фирмы ZARA и ее может купить любой желающий. Кроме того, она подчеркнула, что уже не первый раз надевала эту вещь и все ее в ней видели.

Фото: ebay.com

"Сегодня, я как организатор (акции "Бессмертный полк" - Прим. ред.), в 9:08 по специальному проходу с правой стороны "Арсенальной" прошла проверку как и все, потому что у меня был портрет моего дедушки и портрет Олеся Бузины с цветами. Полтора часа мы вместе с ветеранскими организациями формировали колонну. Когда я подошла к оркестру, чтобы отвести его в сторону, собралась группа, в основном праворадикалов. Они начали на меня кричать из-за футболки и портрета Бузины", - поделилась женщина.

Бережная отметила, что дала полицейским объяснение по поводу футболки.

"Я полицейским начала объяснять, что мы организаторы. Говорила, позвоните Крищенко (глава Нацполиции города Киева - Прим.ред.), я же сотрудничала с Нацполицией. Я ходила в этой футболке. У меня в сумке были распечатки с сайтами, где эту футболку можно купить. На ней нет георгиевской ленточки, это украшение выбрала фирма ZARA. Несмотря на то, что я дала такое подробное объяснение на меня стали нападать праворадикалы. Мне сказали, что это С14", - уточнила она.

По словам Бережной, после этого националисты и полицейские начали ее избивать.

"Вместе с полицией они начали меня избивать, скручивать руки. Повалили меня на пол - я ударилась головой об асфальт. Потащили меня к машине. Мне стало плохо и я попросила вызвать скорую помощь. Вместо этого они меня за руки за ноги затолкали в машину. Не хотели вызывать скорую помощь в райотделе милиции, пока не приехали ООН, ОБСЕ и адвокат, которого пригласили. Она (адвокат - Прим.ред.) добилась, чтобы ее и врачей скорой пропустили ко мне", - подчеркнула Бережная. По словам женщины, в райотделе ей говорили "подпишите протокол и мы Вас отсюда вышвырнем".

Также Елена Бережная рассказала, что у нее диагностировали сотрясение головного мозга, трещины в ребрах и многочисленные ушибы и ссадины.

Ранее "Страна" рассказывала, как отмечали 9 мая в городах Украины - была погоня за красным флагом и задержания националистов.

Также мы сообщили про прямой эфир "Интера", который 9 мая атаковали радикалы.