Народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин заявил 9 мая, когда Украина отмечает День победы над Германией и ее союзниками, что миру и объединению Украины нет альтернативы, и никакие радикалы в этом не помешают.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По мнению Левочкина, даже радикальные политики должны предлагать пути для развития, а не только бряцать кийками о щиты, когда их политическая "платформа" сводится к отрицанию мнений других и угрозам.

По его словам, в современной Украине очень много политиков считают себя "государственными деятелями" общенационального масштаба, которые вправе диктовать правила всему украинскому народу. Однако на практике они имеют поддержку только в кругу таких же радикалов. "В их реальности не существует многомиллионного украинского общества, в котором каждый наделен Конституцией неотъемлемыми правами и свободами. Есть только их личное мнение и категорический "императив", - отметил он.

По мнению оппозиционера, украинским радикалам пора понять, что без демократии, свободы, плюрализма идей и верховенства права невозможна успешная современная и по-настоящему независимая Украина.

"Конфликт и противостояние - это единственная возможность для таких деятелей напомнить о себе. Именно в такой логике радикалы действуют и сегодня, используя для своего "эффектного" пиара День Победы", - отметил народный депутат.

Он напомнил, как более 70 лет назад 9 мая украинский народ в составе Антигитлеровской коалиции победил одну из самых чудовищных идеологий ХХ века.

"Совместными усилиями более чем 50 государств и народов в Европе, а затем и в мире был обеспечен мир. Были созданы условия для развития международного сообщества на основе человеческих прав, равенства наций и народов, межнационального сотрудничества и гуманизма. И сегодня миллионы украинцев по всей стране отмечают именно этот праздник. Никто не в праве и не сможет ни помешать праздновать, ни отобрать у нас 9 мая!" - подчеркнул оппозиционер.

Политик также добавил, что Оппозиционный блок сегодня поддерживают миллионы украинских граждан, также и телеканал "Интер" смотрят миллионы. "Подавляющее большинство наших соотечественников стремятся к тому, чтобы в стране закончилась война и победил мир. Поэтому миру, объединению Украины, ее демократическому развитию нет альтернативы. И никакие радикалы нам в этом не помешают. С Днем Победы!" - поздравил украинцев народный депутат Сергей Левочкин.