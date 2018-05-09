9 мая в Днепре перед началом финального матча Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" произошла массовая драка болельщиков с правоохранителями.

Конфликт произошел на проспекте Пушкина. В результате потасовки пострадали около 15 автомобилей патрульной службы. Также в ходе потасовки получили увечья несколько десятков человек, сообщает "Информатор".

Заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Владимир Богонис прокомментировал ситуацию так: "Полиция сопровождала фанатов, обеспечивая порядок на митинге. Однако участники марша начали бросаться в автомобиль камнями. Нам пришлось подключить не только сотрудников патрульной патрульной полиции, но и подразделения особого назначения. На данный момент задержали более 15 граждан".

Позднее полиция заявила, что устанавливает личность болельщика, который кинул в инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое устройство.

Как сообщили в Отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, в результате данного инцидента полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи.

Было уточнено и число задержанных.

"В результате драки 20 человек были доставлены в полицию" – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Видео: facebook.com

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