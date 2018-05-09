Сегодня, 9 мая, в День победы над Германией и ее союзниками у монумента Родины-матери в Киеве молодежь хором поет военные песни.

Как сообщает корреспондент "Страны", люди организовали круг и хором исполняют песню-реквием по всем павшим бойцам на поле боя - они хором затягивают слова из песни Марка Бернеса "Журавли"...

"Мне кажется порою, что солдаты. С кровавых не пришедшие полей...", - поют все вместе собравшийся коллектив из 30 человек.

У монумента Родина-мать стоит атмосфера настоящего праздника.

Молодежь обступили люди постарше. Многие снимают происходящее на телефоны.

Как сообщала "Страна", в соцсетях 8 мая в День памяти и примирения запустили флешмоб #Янескорблю. Люди уверены, что "скорбят проигравшие. Победители гордятся и празднуют".