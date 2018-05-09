Появилось видео, как у монумента Родина-мать в Киеве молодежь поет военные песни
Сегодня, 9 мая, в День победы над Германией и ее союзниками у монумента Родины-матери в Киеве молодежь хором поет военные песни.
Как сообщает корреспондент "Страны", люди организовали круг и хором исполняют песню-реквием по всем павшим бойцам на поле боя - они хором затягивают слова из песни Марка Бернеса "Журавли"...
"Мне кажется порою, что солдаты. С кровавых не пришедшие полей...", - поют все вместе собравшийся коллектив из 30 человек.
У монумента Родина-мать стоит атмосфера настоящего праздника.
Молодежь обступили люди постарше. Многие снимают происходящее на телефоны.
Как сообщала "Страна", в соцсетях 8 мая в День памяти и примирения запустили флешмоб #Янескорблю. Люди уверены, что "скорбят проигравшие. Победители гордятся и празднуют".