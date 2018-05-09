В среду, 9 мая в Полтаве полицейские изъяли у 41-летнего участника шествия, посвященного Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне буденовку с гербом СССР.

"Полицейские обнаружили среди участников памятного шествия 41-летнего мужчину в буденовке с серпом и молотом в сочетании с пятиконечной звездой. Буденовку изъяты. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - указано в опубликованном сообщении отдела коммуникации полиции Полтавской области.

Полицейским также пришлось вмешаться в спор между участниками мероприятия, возникший в связи флагами красного цвета.

Как уточнил и.о. начальника полиции Полтавской области Александр Белянский, флаги, к которым у отдельных граждан возникли вопросы, не содержали коммунистической и национал-социалистической символики, а потому конфликт был урегулирован на месте - все стороны получили надлежащие разъяснения.

По данным полиции, всего в Полтаве в возложении цветов к Мемориалу Солдатской Славы и торжественном шествии 9 мая приняли участие несколько тысяч жителей города.

Публичную безопасность и правопорядок на мероприятии обеспечивали более 100 полицейских.

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