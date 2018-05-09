Сегодня, 9 мая, совместный украинско-венгерский патруль обнаружил, как двое афганцев выпали из лодки при пересечении границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы пытались пересечь границу нелегального. Вместе с ними в лодке находились еще 5 мужчин и трое женщин. Они переправлялись на лодке через реку Тиса.

Правоохранители смогли задержать нелегалов, а двое мужчин, оказавшиеся в воде, успели сбежать в Венгрию.

Их также задержали, предоставили необходимую медицинскую помощь и сухую одежду.

В настоящее время задержанные находятся на территории Венгрии. Планируется передача нелегалов украинской стороне.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко подписал закон об усилении контроля на границе и штрафах за нелегальный въезд в зону АТО.

Напомним также, что группа нелегалов из Украины пыталась выехать в Россию в товарном вагоне.