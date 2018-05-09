Сегодня, 9 мая, когда Украина отмечает День Победы, у Вечного огня в Киеве собралось огромное количество цветов, которые люди принесли в память о героях.

Сирень, тюльпаны, гвоздики и ландыши. В букетах и поштучно цветы изначально собирали вокруг чаши с вечным огнем. 

Когда букетов стало слишком много, их начали складывать в одно место у памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. 

Образовалась внушительная цветочная гора в человеческий рост высотой. 

Фото: Страна. ua

Фото: Страна. ua

Фото: Страна. ua

Фото: Страна. ua

 

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