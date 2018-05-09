Появились фото огромного количества цветов у Вечного огня в Киеве
Сегодня, 9 мая, когда Украина отмечает День Победы, у Вечного огня в Киеве собралось огромное количество цветов, которые люди принесли в память о героях.
Сирень, тюльпаны, гвоздики и ландыши. В букетах и поштучно цветы изначально собирали вокруг чаши с вечным огнем.
Когда букетов стало слишком много, их начали складывать в одно место у памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.
Образовалась внушительная цветочная гора в человеческий рост высотой.
Фото: Страна. ua
Фото: Страна. ua
Фото: Страна. ua
Фото: Страна. ua
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