Сегодня, 9 мая, когда Украина отмечает День Победы, у Вечного огня в Киеве собралось огромное количество цветов, которые люди принесли в память о героях.

Сирень, тюльпаны, гвоздики и ландыши. В букетах и поштучно цветы изначально собирали вокруг чаши с вечным огнем.

Когда букетов стало слишком много, их начали складывать в одно место у памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

Образовалась внушительная цветочная гора в человеческий рост высотой.

Фото: Страна. ua

Фото: Страна. ua

Фото: Страна. ua

Фото: Страна. ua