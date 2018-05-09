Сегодня, 9 мая, Украина отмечает День победы над Германией и ее союзниками. Всего в мероприятиях по случаю праздника приняли участие около 460 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В целом по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялось около 1600 мероприятий, в них приняли участие более 460 тысяч человек. В усиленном режиме работали 27 тысяч правоохранителей", - отметил первый заместитель министра Сергей Яровой.

Он также сообщил, что всего в органы полиции доставлены 28 человек, в отношении 16 из них составлены админпротоколы, в частности по ст. 173-3 КУоАП ("Изготовление и пропаганда георгиевской ленты").

Кроме того, открыто пять уголовных производств. Четыре по ст. 436-1 УК ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики") и одно по ч.1 ст.125 УК ("Умышленное легкое телесное повреждение").

"Грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано", - добавил Яровой.

По информации полиции в Киеве, массовые мероприятия были мирными, серьезных конфликтов зафиксировано не было.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, благодаря усиленным превентивным мерам безопасности и согласованным действиям личного состава удалось не допустить серьезных конфликтов и правонарушений.

В полиции Киева напомнили, что правопорядок на мероприятиях 9 мая обеспечивали около 2 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщала "Страна", полиция вынесла радикала из С14 с митинга Дня Победы за руки и за ноги.

Напомним также, что в Киеве полиция задержала мать Ирины Бережной – известного адвоката и правозащитницу. Перед задержанием у женщины в руках был портрет убитого Олеся Бузины.