Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер ожидает прогресса со стороны России в вопросе миротворческой миссии ООН на востоке Украины после инаугурации российского президента Владимира Путина.

Хельсинская комиссия США провела в Сенате брифинг с участием специального представителя Госдепартамента США по украинским переговорам Курта Волкера на тему военного конфликта на территории Донбасса и вариантов мирного урегулирования.

Волкер, среди прочего, заявил, что только за 2018 год на востоке Украины погибли 33 украинских военнослужащих, которые защищают свою землю в противостоянии с финансируемыми и контролируемыми Москвой сепаратистами, среди которых есть и действующие российские военные, сообщает "Голос Америки".

Отвечая на вопрос, почему Москва еще не дала ответ на предложение относительно мандата миротворческой миссии ООН на востоке Украины, Волкер отметил, что отсутствие ответа не стало для США сюрпризом.

"Мы знали, что это займет у них время, потому что впереди было сначала переизбрание президента Путина, а потом инаугурация. В то же время хочу отметить, что это все еще горячая точка. Люди продолжают гибнуть, и гуманитарные проблемы не прекращаются. Время пришло. Мы ждем ответа от российской власти и надеемся на определенный прогресс", - сказал он.

"Считаю, что решение за Россией. Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск. Если мы договоримся по резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать таким образом", - подчеркнул Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что Украине не дадут оружия для наступательной войны против России, а также о том, что санкции не сильно влияют на Россию и Волкер советует их усилить.