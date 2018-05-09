В Киеве в ближайшие три часа и до конца суток ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций не исключает падения деревьев или веток и рекомендует немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103 в случает травм.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщала "Страна", метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше срока.

Также "Страна" сообщала, что лето 2018 года предстоит жаркое и засушливое по данным синоптиков.