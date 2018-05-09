В Одессе снесли киоск с шаурмой после отравления 13 человек
В Одессе демонтировали киоск по продаже шаурмы, отведав которой отравилось тринадцать человек. Об этом сообщает УНН.
Решение о сносе киоска приняли на экстренном совещании в мэрии с участием всех профильных ведомств.
На совещании отметили, что реализация пищевых продуктов в торговой точке приостановлена, объект демонтирован. В настоящий момент готовится обращение в полицию с требованием о привлечении к ответственности виновных в отравлении.
Владелец временного сооружения заявил, что сдал объект в аренду недобросовестным арендаторам, и что он готов оказать помощь всем пострадавшим.
Специалисты профильных ведомств и структурных подразделений мэрии в недельный срок проведут комплексные проверки санитарного состояния всех временных торговых объектов, реализующих уличную еду.
Как сообщала "Страна", в Одессе массово отравились курсанты военно-морского лицея.
Также "Страна" писала, как в Запорожской области пятеро школьников отравились тортом.