Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян отвечая на пресс-конференции на вопрос "Страны" рассказал, чем, по его мнению, отличаются события в Ереване от украинского Майдана.

"Армянская революция абсолютно уникальна. Наше движение не имело и не имеет геополитического контекста. Этот факт исключает возможность сравнения армянских событий с другими революциями.

Этот процесс носил абсолютно мирный характер, поэтому был назван революцией любви и взаимопонимания. Серж Саргсян, который в результате давления народа подал в отставку, до сих пор живет в Армении, он не покинул страну. И это тоже уникальное явление, и это достижение нашего движения.

Потому что наша задача - не создание новых врагов, а исключение антагонизма в обществе. Наша задача - создание народного единства, которое будет основано на праве и законе", - сказал новый премьер-министр Армении.

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинян заявил, что готов наладить отношения с Турцией.